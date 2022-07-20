ЦБ посоветовал держателям валютных счетов подавать в суд, если они не согласны с комиссиями банков

Банки не могут устанавливать комиссии за обслуживание валютных вкладов физлиц, а условия обслуживания валютных счетов могут менять только с выраженного согласия клиента. Если его не было, клиент может обратиться в суд, пояснил 20 июля руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута. Он отметил, что нужно различать валютные вклады и счета. Уже решено, что банки получат право вводить отрицательные ставки по вкладам юрлиц, но в отношении физических лиц «такой инициативы нет и не будет».

«По крайней мере, она никак нами не обсуждается», — добавил Мамута. Банки не имеют права самостоятельно менять условия по вкладам. «Что касается счетов, условия обслуживания банковского счета прописаны в договоре и наше информационное письмо, которое мы выпускали, говорит о том, что банк не вправе менять эти условия, если у него нет выраженного согласия клиента. <...> Дальше — это вопрос гражданско-правовых отношений», — сообщил глава службы. Он отметил, что банки в основном вводят комиссии по крупным остаткам — от 10 тыс. долларов или евро, и предположил, что если такое происходит, банк уверен, что у него есть согласие клиента. Если клиент с этим не согласен, он может обратиться за защитой в суд или к финансовому омбудсмену, отметил Мамута.