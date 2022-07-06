Госдума разрешила банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Государственная дума в третьем, окончательном чтении 6 июля приняла законопроект, разрешающий банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц.
Согласно документу, банк сможет взимать комиссию с клиента, размер которой может превышать начисляемые по вкладу проценты. Это будет правом кредитной организации, а не ее обязанностью.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться не только на новые договоры валютных депозитов, но и на уже действующие.
При этом, как уже не раз говорилось, власти не планируют давать банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам физлиц. Сами они сделать этого по закону не могут, хотя ряд банков уже использует аналогичный механизм, начисляя комиссию за обслуживание валютных счетов.