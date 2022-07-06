Госдума разрешила банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Государственная дума в третьем, окончательном чтении 6 июля приняла законопроект, разрешающий банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц.



Согласно документу, банк сможет взимать комиссию с клиента, размер которой может превышать начисляемые по вкладу проценты. Это будет правом кредитной организации, а не ее обязанностью.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться не только на новые договоры валютных депозитов, но и на уже действующие.