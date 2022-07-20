В Госдуме заявили, что апартаменты не будут приравнивать к жилью

Апартаменты не собираются приравнивать к жилью, заявил 20 июля глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов. Несмотря на это, идея уменьшить налоги на этот вид недвижимости обсуждается.

«Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость. Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие ЖК», — заявил Пахомов в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».



Как утверждает глава комитета, апартаменты предлагают вывести в отдельную категорию для уменьшения налогов, а право определять ставки отдать регионам. От кого именно исходит такая инициатива, Пахомов не уточнил. Он добавил, что необходимо также найти способ уменьшить стоимость коммунальных услуг.