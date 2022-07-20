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    Путин: Россия будет не один год помогать ДНР и ЛНР

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    16 комментариев

    Россия будет помогать и детям, и взрослым из ДНР и ЛНР, но наведение там порядка займет не один год. Об этом 20 июля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с юными участниками конкурса «Большая перемена».

    «Ты лучше, чем кто-либо другой из ребят, которые присутствуют сейчас на этом мероприятии в «Артеке», знаешь, сколько нужно провести добрых суббот, чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, всей Донецкой Республики, Луганской Республики. Поэтому вся наша страна будет помогать ДНР и ЛНР, твоим сверстникам и взрослым», — обратился Путин к участнице, приехавшей из Донецка.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что до сентября не удастся восстановить Мариуполь. В беседе с «Фонтанкой» он отметил, что программа помощи городу-побратиму от Петербурга рассчитана не на один год.

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    Комментарии 16

    25267490120 Июл 2022 в 14:51
    18 миллиардов на "помощи дыныре" уже в оффшорах.
    +0-0
    20 Июл 2022 в 14:41
    Зачем они нам? Может, лучше своим регионам поможем?
    +0-0
    DjCvetkov20 Июл 2022 в 13:59
    Если верить тому, что говорят в городе, то над бюджетом по восстановлению того же Мариуполя уже толпа питерских чиновников и приближенных подрядчиков руки потирает. Президент наверное искренне хочет восстановить, но вот исполнители могут подкачать.
    +0-0
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