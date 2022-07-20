Путин: Россия будет не один год помогать ДНР и ЛНР

Россия будет помогать и детям, и взрослым из ДНР и ЛНР, но наведение там порядка займет не один год. Об этом 20 июля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с юными участниками конкурса «Большая перемена».



«Ты лучше, чем кто-либо другой из ребят, которые присутствуют сейчас на этом мероприятии в «Артеке», знаешь, сколько нужно провести добрых суббот, чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, всей Донецкой Республики, Луганской Республики. Поэтому вся наша страна будет помогать ДНР и ЛНР, твоим сверстникам и взрослым», — обратился Путин к участнице, приехавшей из Донецка.