«Нет ориентиров и понимания». Киссинджер раскритиковал лидеров крупнейших стран Евросоюза

Экс-госсекретарь США и бывший помощник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер раскритиковал современных европейских политиков. В интервью Bloomberg, опубликованном 19 июля, он заявил, что они не имеют ориентиров и не понимают задач, которые стоят перед ними.
У нынешних «европейских политиков нет ориентиров и понимания стоящих перед ними задач», считает Киссинджер. Он подверг критике президента Франции Макрона и канцлера ФРГ Шольца и привел в пример первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра и президента Франции Шарля де Голля.
По мнению Киссинджера, сейчас геополитика требует «никсоновской гибкости», чтобы разрядить конфликты между США и Китаем, а также между Россией и остальной Европой.
В начале июля экс-госсекретарь США Генри Киссинджер назвал три сценария окончания конфликта на Украине.