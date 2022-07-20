«Нет ориентиров и понимания». Киссинджер раскритиковал лидеров крупнейших стран Евросоюза

Экс-госсекретарь США и бывший помощник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер раскритиковал современных европейских политиков. В интервью Bloomberg, опубликованном 19 июля, он заявил, что они не имеют ориентиров и не понимают задач, которые стоят перед ними.

У нынешних «европейских политиков нет ориентиров и понимания стоящих перед ними задач», считает Киссинджер. Он подверг критике президента Франции Макрона и канцлера ФРГ Шольца и привел в пример первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра и президента Франции Шарля де Голля.

