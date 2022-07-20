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    «Нет ориентиров и понимания». Киссинджер раскритиковал лидеров крупнейших стран Евросоюза

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    5 комментариев

    Экс-госсекретарь США и бывший помощник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер раскритиковал современных европейских политиков. В интервью Bloomberg, опубликованном 19 июля, он заявил, что они не имеют ориентиров и не понимают задач, которые стоят перед ними.

    У нынешних «европейских политиков нет ориентиров и понимания стоящих перед ними задач», считает Киссинджер. Он подверг критике президента Франции Макрона и канцлера ФРГ Шольца и привел в пример первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра и президента Франции Шарля де Голля.

    По мнению Киссинджера, сейчас геополитика требует «никсоновской гибкости», чтобы разрядить конфликты между США и Китаем, а также между Россией и остальной Европой.

    В начале июля экс-госсекретарь США Генри Киссинджер назвал три сценария окончания конфликта на Украине.

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    Комментарии 5

    26618622020 Июл 2022 в 10:41
    "Гибкость" политиков, к которой этот персонаж призывает, в тридцатых годах прошлого века разожгла аппетиты и ощущение безнаказанности Гитлера и привела к началу Второй мировой............
    +0-0
    Pilat20 Июл 2022 в 09:59
    Я знаю пароль, я вижу ориентир,
    Я верю только в это, любовь спасет мир.
    Я знаю пароль, я вижу ориентир,
    Рекою разноцветной, любовь спасет мир. (С)
    +0-0
    СлаваРоссии20 Июл 2022 в 09:52
    Киссинджер, старина, ты не видишь, что евробюрократы в точности исполняют приказания пентагона? Всё правильно делают! А народы Европы и Украина их не волнуют. Только деньги, ничего личного.
    +1-1
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