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    Путин оценил возможность своей встречи с Зеленским

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    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от выполнения достигнутых договоренностей, желания их выполнять у Киева нет и сейчас. Об этом глава российского государства сообщил в ночь на 20 июля по итогам трехсторонних переговоров в Тегеране, комментируя возможность его собственной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    «Для того чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет», — цитирует Путина РИА Новости.

    Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что лидеры ФРГ, Франции и Италии попросили Зеленского возобновить переговоры с Путиным.

    Что же касается визита президента РФ 19 июля в Тегеран, то в ходе него в основном обсуждалась политическая ситуация в Сирии.

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