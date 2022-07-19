Первая на очереди — Польша. Кадыров рассказал о планах «демилитаризации» НАТО

План «демилитаризации стран НАТО» уже разрабатывается. Такое заявление 19 июля сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша», — написал он в своем телеграм-канале.



В конце мая Кадыров требовал, чтобы Польша забрала свое оружие из Украины и принесла извинения за нападение на российского посла в День Победы. «Украина — это закрытый вопрос. Мне интересна Польша. Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за 6 секунд покажем вам, на что мы способны», — грозил Варшаве глава Чечни.

