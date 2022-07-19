География «Фонтанки». Как правильно путешествовать по России

Фото: Ирина Бужор/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Пока одна часть петербуржцев давятся в очередях за финскими визами, другая выбирает спокойный и размеренный отдых в родной стране. Рассказываем, как это делать правильно. На «Фонтанке» работают много сотрудников, приехавших в Петербург со всей России и полюбивших его. Но и свои родные города мы помним и ценим. Понятно, что в какой-нибудь Нижневартовск или Тольятти приезжать всей семьей на три недели нет смысла. Для путешествий по стране нужен совсем другой формат: один-два дня, желательно в веселой компании. Чтобы набраться ощущений и эмоций и, может быть, захотеть приехать еще раз, уже на подольше.

Так что мы составили максимально короткие рекомендации, что посмотреть, куда сходить и где поесть в тех российских городах, которые мы очень хорошо знаем. Потому что выросли там и знаем про них все-все. Наталья Вязовкина, Уфа

Если ехать в Уфу посмотреть на старину, отбросьте эту идею — памятники зодчества если и сохранились, то лишь горстка, обрастающая со всех сторон новоделом. Причем происходит это достаточно стремительно за последние лет десять, но своеобразно, как если бы деревенская девушка вернулась из города после учебы — пафос уже есть, а вкуса еще нет.



Но если архитектура все же самоцель, тогда отправляйтесь в центр. Здесь достоин внимания театр оперы и балета, известный как Народный дом С. Т. Аксакова. Правда, построен он был в 1919 году, но зато видел самого Рудольфа Нуреева. Да и сами улочки неплохи — прогуливаясь по Ленина, Карла Маркса, Пушкина и Коммунистической, представляйте, как в начале 20-го века на мостовой месили грязь лошадиные повозки.

В паре шагов от театра находится гордость мастеров фонтанного дела — фонтан «Семь девушек», открытый в 2015 году. На его создание архитектора вдохновила грустная башкирская легенда: семь сестер предпочли погибнуть, лишь бы не достаться иноземным захватчикам. После смерти они воссияли на небе звездами в созвездии Большой Медведицы. В этих же краях, над рекой Белой, с 1967 года возвышается конный памятник Салавату Юлаеву — при высоте 9,8 метра и массе 40 тонн он опирается всего на три точки. Внизу под Салаватом — закованные в бетон речные берега. Набережную построили в 2015 году, и с тех пор ее бестолковое устройство стало едва ли не анекдотом.



Аллея Победы и Парк Победы на севере города — классное место, откуда с высокого берега Белой открывается дивный вид на клочок уцелевшей дикой природы. Неподалеку от парка высится мечеть, напоминающая цветы, Ляля-Тюльпан. Построили ее в 1998 году, и с тех пор ее лицезреют во всем мире — именно оттуда верховный муфтий читает проповеди во время больших религиозных праздников. Там же на севере достоин любования Дворец культуры имени Серго Орджоникидзе — его построили в 1955 году. Вместе с жилыми домами вокруг он олицетворяет собой эпоху сталинизма с ее сверхдержавностью и монументализмом.



Елизавета Строгальщикова, Юлия Копыльцова, Тюмень

Тюменская область славится горячими минеральными источниками, особенно популярными зимой (она в этих краях довольно суровая). Искупаться в них можно на нескольких базах отдыха — несложно добраться, например, до источника «Волна», который находится в черте города. Входной билет откроет путь к термальному бассейну, джакузи, соляной пещере, хамаму, ледяной комнате и другим локациям. Еще в Тюмени гордятся комплексом «ЛетоЛето» — там есть довольно крупный аквапарк, SPA-зона и, конечно, еще один горячий источник.

Любителям арт-пространств рекомендую посетить Fabric Loft — сейчас это место гордо называют центром дизайна и первым творческим кластером Тюмени. А я застала его маленькой студией в здании бывшей мебельной фабрики. Теперь там располагаются несколько мастерских (гончарная, мебельные и по декору), фотостудия, пространство для концертов и бар с кухней. Петербуржцам это место может напомнить знаменитые «Этажи».

«Мост влюблённых» — одна из главных достопримечательностей Тюмени. О ней с придыханием вспоминают те местные, которых воля случая занесла в города подальше и покрупнее. Яркая ночная подсветка превращает мост в подходящее место для фотосессий или свиданий. На перилах красуется огромное количество свадебных замков, которые автору этих строк ни разу не удавалось посчитать до конца. Впрочем, тем, кто сторонится нежностей и бессмысленной арифметики, вход туда также не воспрещён. Прогулка по переправе — повод поставить галочку напротив списка топа городских мест, обязательных для посещения.

Если времени достаточно, можно съездить в Тобольск ради белокаменного кремля (единственного в Сибири!) и деревянной Абалакской крепости — реконструкции сибирского острога времен Ермака. Добраться туда можно на электричке за четыре часа. Туда же на экскурсию можно съездить на поезде в императорском стиле, но займет она целый день. Кстати, если приехать в Тобольск в начале июля, можно попасть на фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле», довольно известный в регионе. Милена Солдатенко, Омск

Если вы попали в Омск, то в первую очередь нужно идти на улицу Ленина, а еще лучше — оттуда не уходить. Там можно найти и заведение на любой вкус, в том числе и известный в городе бар «НППО» («Не пытайся покинуть Омск»), и старую омскую архитектуру, и практически все население города, особенно по выходным. На Ленина же можно пройти и краткую культурную программу: зайти в Музей имени Врубеля или в Омский академический театр драмы и оценить классические постановки по Ремарку, Чехову и Достоевскому. Там же — местная Мариинка, Музыкальный театр, своеобразный символ города, который рисуют на всех открытках и картинах. Для любителей активного досуга в Омске не так давно построили сквер Дзержинского с фонтанами, велосипедными дорожками и детскими площадками.

Ценителям творчества Достоевского в Омск заглянуть просто необходимо. И хотя великий классик не то чтобы восхищался местом своей каторги и называл Омск «гадким городишком», жители здесь не злопамятные, поэтому не обижаются, а наоборот, гордятся тем, что живут там, откуда мечтал сбежать писатель. В городе туристы найдут и памятник Достоевскому, и музей, посвященный его творчеству, и университет, названный в его честь.

Ещё больше в Омске чтут разве что земляка Егора Летова. Коммунальщики не трогают граффити с его портретом, а жители даже хотели назвать аэропорт в его честь, но всё пошло не по плану — Минкульт любовь омичей к «Гражданской обороне» не поддержал. Далеко не все местные знают, где найти унылую пятиэтажку, где жил и писал песни Егор Летов, но если очень постараться, у вас получится. Отдельная достопримечательность Омска — метро, которое строили 26 лет и так и не достроили. Точнее, одну станцию за этот срок все же соорудить успели, даже повесили табличку омского метрополитена, но используется она как подземный переход. Строительство заморозили, тоннели и ямы по всему Омску все еще не зарыли, зато жителям удобно переходить дорогу рядом с мостом через Иртыш. Однако пока петербуржцы жалуются на долгострой и завистливо смотрят на столичный метрополитен, омичи лелеют свою единственную станцию и регулярно проводят на ней выставки местных скульпторов и художников, посвящают ей песни и целые спектакли.

Галина Бояркова, Владимир

Во Владимире нельзя пройти мимо ключевых туристических достопримечательностей. Mast see — Успенский собор с фресками Андрея Рублева, Дмитровский собор с потрясающей каменной резьбой (задание — помимо библейских персонажей можно найти Геракла, Александра Македонского и всяких сказочных животных, не хуже, чем на готических соборах). Перемещаясь между ними, погуляйте по парку на месте исторического кремля, полюбуйтесь видами со смотровых площадок. До следующей достопримечательности — Золотых ворот (задание — понять, куда делось золото) можно дойти по Большой Московской улице, а можно свернуть на параллельную Георгиевскую. Это новая пешеходная зона — со своей смотровой площадкой, отреставрированными и восстановленными церквями, городскими скульптурами, небольшими музеями и кафе. Вообще, чтобы почувствовать дух старинного города, следует чаще сворачивать с главных улиц. Например, прогуляться по улицам Воровского, Володарского, Подбельского. Ценителям ностальгической гастрономии можно рекомендовать историческое кафе «Блинчики», любителям современной кухни — рестораны, сконцентрированные на Большой Московской. Мой топ — Lucky Duck, «Сохо», «Хьюстон». Также во Владимире есть свой фуд-холл «Маркет на горе».