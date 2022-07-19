Билетов на автобусы нет. Как теперь ехать в Европу

Несмотря на то что билеты на прямые автобусы из Петербурга в Хельсинки у крупнейших компаний закончились, хватает способов пересечь открытую наземную границу России и попасть в Европу без собственной машины.
Границу между Россией и Финляндией запрещено переходить пешком. Но можно пересечь её на велосипеде на пункте Светогорск — Иматра совершенно бесплатно. Туда легко добраться на велосипедном такси или маршрутке из Выборга.
А если цель просто попасть в Европу, то у автобусных компаний есть рейсы в Таллин на ближайшие дни, выходные и весь июль. Билеты в наличии.
Кроме того, до Ивангорода можно доехать на маршрутке с проспекта Ветеранов, рублей за 500, и перейти мост в Нарву пешком, а оттуда уже уехать в столицу Эстонии на автобусе или местной электричке.
Есть еще полностью пешеходный переход Парусинка. Там пешком даже удобнее. Местные таксисты хорошо знают дорогу к нему. А из Таллина есть самолеты по всей Европе и паромы в Хельсинки, если цель путешествия именно столица Финляндии.
Билеты на автобусы из Петербурга в Хельсинки на июль закончились к 19-му числу. Компании-перевозчики объяснили это ажиотажным спросом.
После открытия границ в Финляндию в первые же выходные отправились тысячи россиян, у которых уже были визы. Как получить шенген и такс-фри и сколько везти с собой валюты — читайте в разборе «Фонтанки».