Билетов на автобусы нет. Как теперь ехать в Европу

Несмотря на то что билеты на прямые автобусы из Петербурга в Хельсинки у крупнейших компаний закончились, хватает способов пересечь открытую наземную границу России и попасть в Европу без собственной машины.



Границу между Россией и Финляндией запрещено переходить пешком. Но можно пересечь её на велосипеде на пункте Светогорск — Иматра совершенно бесплатно. Туда легко добраться на велосипедном такси или маршрутке из Выборга.



А если цель просто попасть в Европу, то у автобусных компаний есть рейсы в Таллин на ближайшие дни, выходные и весь июль. Билеты в наличии.

