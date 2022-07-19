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    Билетов на автобусы нет. Как теперь ехать в Европу

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    Несмотря на то что билеты на прямые автобусы из Петербурга в Хельсинки у крупнейших компаний закончились, хватает способов пересечь открытую наземную границу России и попасть в Европу без собственной машины.

    Границу между Россией и Финляндией запрещено переходить пешком. Но можно пересечь её на велосипеде на пункте Светогорск — Иматра совершенно бесплатно. Туда легко добраться на велосипедном такси или маршрутке из Выборга.

    А если цель просто попасть в Европу, то у автобусных компаний есть рейсы в Таллин на ближайшие дни, выходные и весь июль. Билеты в наличии.

    Кроме того, до Ивангорода можно доехать на маршрутке с проспекта Ветеранов, рублей за 500, и перейти мост в Нарву пешком, а оттуда уже уехать в столицу Эстонии на автобусе или местной электричке.

    Есть еще полностью пешеходный переход Парусинка. Там пешком даже удобнее. Местные таксисты хорошо знают дорогу к нему. А из Таллина есть самолеты по всей Европе и паромы в Хельсинки, если цель путешествия именно столица Финляндии.

    Билеты на автобусы из Петербурга в Хельсинки на июль закончились к 19-му числу. Компании-перевозчики объяснили это ажиотажным спросом.

    После открытия границ в Финляндию в первые же выходные отправились тысячи россиян, у которых уже были визы. Как получить шенген и такс-фри и сколько везти с собой валюты — читайте в разборе «Фонтанки».

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