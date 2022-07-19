Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге пройдет 31 июля, однако активная подготовка к нему уже началась. Известно, что на параде будет присутствовать президент России Владимир Путин. Несколько репетиций уже прошли, но подготовка продолжается.
На воде и в небе. Показываем репетицию парада ко Дню ВМФ с разных ракурсов
Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге пройдет 31 июля, однако активная подготовка к нему уже началась. Известно, что на параде будет присутствовать президент России Владимир Путин. Несколько репетиций уже прошли, но подготовка продолжается.
«Фонтанка» напоминает, что ради подготовки парада ко Дню ВМФ набережные в центре Петербурга будут перекрывать с 19:00 до 23:00 часов 19 июля и с 19:00 до 23:00 21 июля. О том, как в Финском заливе прошла тренировка кораблей, читайте в нашем материале.
День ВМФ в этом году будет отмечаться 31 июля. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в Главном военно-морском параде в Петербурге примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. А также первый женский экипаж, который проходит службу на патрульном катере «Раптор».
Северный флот на параде представят также девять вертолётов и дюжина самолётов. Будут участвовать дальние противолодочные самолёты Ту-142, бомбардировщики Су-24, палубные истребители МиГ-29к, истребители-перехватчики МиГ-31, вертолёты Ка-27 и Ми-8.
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