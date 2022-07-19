    Пробки

    4/10

    usd56.56eur57.15
    Запись на финскую визуМебель вместо IKEAБунт в "Грузовичкоф"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Член СПЧ заявил, что YouTube могут заблокировать в РФ к осени

    5042
    24 комментария

    К осени в России могут заблокировать видеохостинг YouTube — когда в стране нормально заработают аналогичные сервисы, чтобы его заменить. Об этом 19 июля заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

    «Нам нужно рассчитывать на то, что он [YouTube] все-таки будет заблокирован. Вот только что его владельца оштрафовали в очередной раз за то, что он не удаляет [запрещенный] контент. Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к осени, когда и Rutube нормально заработает, видео ВКонтакте станет более или менее самостоятельным хостингом», — сказал Ашманов (цитата по ТАСС).

    В июне замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отмечал, что хостинг не блокируют, потому что он «не переходит грань разумного». Блокировку он назвал крайней мерой, к которой прибегают, если компания «публично легализует призывы убивать российских граждан».

    Накануне компания Google получила в РФ новый оборотный штраф в 21 млрд рублей за неудаление запрещенного в стране контента.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 24

    Иван Хмельницкий19 Июл 2022 в 15:44
    На Ютубе, помимо прочего, есть Глебыч, Латынина и Гордон....мои любимые....
    +1-0
    kotelok19 Июл 2022 в 15:37
    Но Ютуб это ведь крупнейший источник знаний во всех областях. Это и научно-популярный контент, и обучающие ролики, и записи семинаров разных тематик, и прямые трансляции вебинаров/презентаций. По сути он ближе именно к Википедии, чем к чисто развлекательному ТикТоку.

    И на Рутубе в принципе никогда не будет всего того объёма данных, что есть на Ютубе. И той же скорости обновления контента.

    И они хотят закрыть его, просто из-за страха, что какой-то процент людей увидит там что-то, что может повредить личным интересам правительства? Как-то уж слишком абсурдно звучит.
    +1-0
    27610115019 Июл 2022 в 15:31
    То есть "аналогичные сервисы" в лице помойного рутуба 12 лет не мог нормально заработать, а тут резко работать начнет?
    +1-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close
    close