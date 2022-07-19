Член СПЧ заявил, что YouTube могут заблокировать в РФ к осени

К осени в России могут заблокировать видеохостинг YouTube — когда в стране нормально заработают аналогичные сервисы, чтобы его заменить. Об этом 19 июля заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов.



«Нам нужно рассчитывать на то, что он [YouTube] все-таки будет заблокирован. Вот только что его владельца оштрафовали в очередной раз за то, что он не удаляет [запрещенный] контент. Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к осени, когда и Rutube нормально заработает, видео ВКонтакте станет более или менее самостоятельным хостингом», — сказал Ашманов (цитата по ТАСС).