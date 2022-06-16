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    Депутат Горелкин: YouTube и Google не блокируют в РФ, потому что они не переходят «грань разумного»

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    6 комментариев

    YouTube и Google не переходят «грань разумного», которая, в частности, заключается в призывах к убийству россиян, чтобы шла речь об их блокировке в России. Об этом 16 июня рассказал замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

    «Google заинтересован в российском рынке, по-другому быть не может. Я уверен, что Google в России останется. Мы не заинтересованы в блокировке, это крайняя мера, когда иностранная компания переходит грань разумного: когда они публично легализуют призывы убивать российских граждан», — сказал Горелкин в кулуарах ПМЭФ-2022 (цитата по ТАСС).

    По его словам, сервисы Google и YouTube не переходят эту грань, хотя «нативно участвуют в информационной войне».

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    Комментарии (6)

    Klaus_Nesanta
    т.е. постоянный глебыч на ютубе - это еще не грань
    Klaus_Nesanta
    т. е. постоянныглебыч на ютубе
    angel of death
    посмотрим, как вы их будете отключать, когда они отключат всю страну от своих сервисов после ухода их "дочки" из страны...
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