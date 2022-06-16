Депутат Горелкин: YouTube и Google не блокируют в РФ, потому что они не переходят «грань разумного»

YouTube и Google не переходят «грань разумного», которая, в частности, заключается в призывах к убийству россиян, чтобы шла речь об их блокировке в России. Об этом 16 июня рассказал замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.



«Google заинтересован в российском рынке, по-другому быть не может. Я уверен, что Google в России останется. Мы не заинтересованы в блокировке, это крайняя мера, когда иностранная компания переходит грань разумного: когда они публично легализуют призывы убивать российских граждан», — сказал Горелкин в кулуарах ПМЭФ-2022 (цитата по ТАСС).

