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    Кино

    Мишустин обязал претендующих на господдержку кинематографистов размещать фильмы в онлайн-кинотеатрах

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    Кино, которое было снято при государственной поддержке, обяжут показывать в российских онлайн-кинотеатрах. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 18 июля.

    Правительство внесло изменения в порядок предоставления субсидий на кинопроизводство. Теперь оказывать поддержку будут только тем кинематографистам, кто предоставит гарантийное письмо «о приоритетном размещении завершенного проекта на российских платформах видеохостинга и аудиовизуальных сервисах при его распространении в сети Интернет», сказано в документе.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что иностранные кинокомпании перестали продавать лицензии на свои новинки российским онлайн-кинотеатрам.

    А кинотеатры, которые потеряли больше половины посетителей, стали показывать пиратский контент.

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