Мишустин обязал претендующих на господдержку кинематографистов размещать фильмы в онлайн-кинотеатрах

Кино, которое было снято при государственной поддержке, обяжут показывать в российских онлайн-кинотеатрах. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 18 июля.
Правительство внесло изменения в порядок предоставления субсидий на кинопроизводство. Теперь оказывать поддержку будут только тем кинематографистам, кто предоставит гарантийное письмо «о приоритетном размещении завершенного проекта на российских платформах видеохостинга и аудиовизуальных сервисах при его распространении в сети Интернет», сказано в документе.