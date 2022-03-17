FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: 0
108.05р118.76р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Российским онлайн-кинотеатрам перестанут давать зарубежные фильмы

14
Печать

Иностранные кинокомпании перестали продавать лицензии на свои новинки российским онлайн-кинотеатрам. Об этом 17 марта сообщил «Коммерсантъ».

По информации издания, на стримингах не выйдут фильмы, премьеры которых ожидались на днях: «Человек-паук: Нет пути домой», «King’s Man: Начало» и «Аллея кошмаров». Все они перенесены на неопределенный срок. Зарубежные фильмы и сериалы, которые были доступны в онлайн-кинотеатрах до событий на Украине, по мнению экспертов издания, никуда не исчезнут.

Отсутствие мировых новинок приведет к росту пиратства, считают эксперты «Коммерсанта».

С другой стороны, это шанс для российского кинопродукта завоевать новую аудиторию. Но на одном только локальном контенте онлайн-кинотеатры не выживут, считает собеседник издания, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Контент стримингов сегодня на 90% состоит из зарубежных кино и сериалов, проектов собственного производства «категорически мало, и выжить на этом контенте не получится». Если киностриминги лишатся иностранного кино, придется его закупать в Корее, Индии и Китае, считает Кусков.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что крупнейшие зарубежные киностудии отменили свои кинопремьеры в России.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

266326002
ПорноХаб только бы не запретили!))
Эрнесто
Раньше им кто-то платил за прокат, теперь все будут качать бесплатно. Выстрел себе в ногу. Ну это сказывается кровосмешение вызванное гендерным безразличием в культуре запада, скоро они вымрут, пока процесс вымирания затягивается вливанием арабской и африканской крови. Но при дальнейшем смешении им каюк!
DimDimych
Всё из перечисленного уже посмотрел
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний