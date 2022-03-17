Российским онлайн-кинотеатрам перестанут давать зарубежные фильмы

По информации издания, на стримингах не выйдут фильмы, премьеры которых ожидались на днях: «Человек-паук: Нет пути домой» , «King’s Man: Начало» и «Аллея кошмаров» . Все они перенесены на неопределенный срок. Зарубежные фильмы и сериалы, которые были доступны в онлайн-кинотеатрах до событий на Украине, по мнению экспертов издания, никуда не исчезнут.

Иностранные кинокомпании перестали продавать лицензии на свои новинки российским онлайн-кинотеатрам. Об этом 17 марта сообщил «Коммерсантъ» .

С другой стороны, это шанс для российского кинопродукта завоевать новую аудиторию. Но на одном только локальном контенте онлайн-кинотеатры не выживут, считает собеседник издания, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.



Контент стримингов сегодня на 90% состоит из зарубежных кино и сериалов, проектов собственного производства «категорически мало, и выжить на этом контенте не получится». Если киностриминги лишатся иностранного кино, придется его закупать в Корее, Индии и Китае, считает Кусков.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что крупнейшие зарубежные киностудии отменили свои кинопремьеры в России.

