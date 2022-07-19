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    Британский парламент не поддержал вотум недоверия правительству Джонсона

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    Парламент Великобритании не поддержал вотум недоверия правительству объявившего о своей отставке и продолжающего работать в статусе и. о. премьер-министра страны Бориса Джонсона. Об этом свидетельствуют данные голосования, обнародованные в ночь на 19 июля. Трансляция заседания велась на сайте британского парламента.

    Против вотума недоверия действующему кабмину проголосовали 349 парламентариев, 238 выступили за. Большинство мест в палате (358 из 650) в настоящий момент занимают консерваторы, которых и возглавляет Джонсон.

    Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в Лейбористской партии заявлял, что Джонсон сам запросил голосование по вотуму доверия правительству.

    Напомним, что недовольство Борисом Джонсоном усилилось после того, как стало известно о его участии в вечеринках в разгар коронавирусных ограничений в 2020–2021 годах. Тогда премьер-министр заплатил штраф, принес извинения, но отказался уходить в отставку. Позже он все-таки принял такое решение, но остался руководить правительством в качестве исполняющего обязанности.

    Борис Джонсон возглавляет правительство Британии с 24 июля 2019 года. На этом посту он сменил Терезу Мэй, СМИ предполагали, что именно она будет временно исполнять обязанности главы кабмина, если Джонсон примет решение уйти сразу.

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