Британский парламент не поддержал вотум недоверия правительству Джонсона

Парламент Великобритании не поддержал вотум недоверия правительству объявившего о своей отставке и продолжающего работать в статусе и. о. премьер-министра страны Бориса Джонсона. Об этом свидетельствуют данные голосования, обнародованные в ночь на 19 июля. Трансляция заседания велась на сайте британского парламента.



Против вотума недоверия действующему кабмину проголосовали 349 парламентариев, 238 выступили за. Большинство мест в палате (358 из 650) в настоящий момент занимают консерваторы, которых и возглавляет Джонсон.

