Британский парламент не поддержал вотум недоверия правительству Джонсона

Парламент Великобритании не поддержал вотум недоверия правительству объявившего о своей отставке и продолжающего работать в статусе
Против вотума недоверия действующему кабмину проголосовали 349 парламентариев, 238 выступили за. Большинство мест в палате (358 из 650) в настоящий момент занимают консерваторы, которых и возглавляет Джонсон.
Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в Лейбористской партии заявлял, что Джонсон сам запросил голосование по вотуму доверия правительству.
Напомним, что недовольство Борисом Джонсоном усилилось после того, как стало известно о его участии в вечеринках в разгар коронавирусных ограничений в 2020–2021 годах. Тогда премьер-министр заплатил штраф, принес извинения, но отказался уходить в отставку. Позже он все-таки принял такое решение, но остался руководить правительством в качестве исполняющего обязанности.