Нарушители на двух колёсах. Пользователи кикшеринга в Петербурге наездили на тысячи штрафов

С начала сезона арендаторы электросамокатов в Петербурге получили от кикшеринговых компаний 800 тыс. предупреждений о недопустимости нарушения правил использования. Об этом 18 июля сообщил заместитель председателя городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Среди основных нарушений, жалобы на которые получают кикшеринги, Ваньчков назвал катание вдвоем, парковку электросамокатов на тротуаре, остановках общественного транспорта и в других местах, где они мешают проходу, а также слишком быструю езду, которая создает угрозу для других участников движения.

Чиновник подчеркнул, что электросамокат — это транспорт, который «никто пока не может контролировать», поскольку его статус не определен в ПДД. Пока в правила не внесены соответствующие поправки, власти не могут привлекать самокатчиков к ответственности за нарушения, отсекать от катания несовершеннолетних и т.д.