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    Нарушители на двух колёсах. Пользователи кикшеринга в Петербурге наездили на тысячи штрафов

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    13 комментариев

    С начала сезона арендаторы электросамокатов в Петербурге получили от кикшеринговых компаний 800 тыс. предупреждений о недопустимости нарушения правил использования. Об этом 18 июля сообщил заместитель председателя городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

    «Две тысячи штрафов было вынесено, аккаунты порядка 800–900 пользователей были заблокированы», — уточнил Ваньчков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

    Среди основных нарушений, жалобы на которые получают кикшеринги, Ваньчков назвал катание вдвоем, парковку электросамокатов на тротуаре, остановках общественного транспорта и в других местах, где они мешают проходу, а также слишком быструю езду, которая создает угрозу для других участников движения.

    Чиновник подчеркнул, что электросамокат — это транспорт, который «никто пока не может контролировать», поскольку его статус не определен в ПДД. Пока в правила не внесены соответствующие поправки, власти не могут привлекать самокатчиков к ответственности за нарушения, отсекать от катания несовершеннолетних и т.д.

    ГИБДД планирует урегулировать статус электросамокатов до конца 2022 года.

    В ночь на 18 июля в Петербурге молодого человека на электросамокате сбил автомобиль. Самокатчик переезжал пешеходный переход, когда машины уже начали движение. С места аварии его госпитализировали в состоянии комы.

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    Комментарии 13

    Эд Хэммет18 Июл 2022 в 22:35
    Категорически запретить во время концертов славить ВВП, одобрять СВО. Всего и делов то!
    +0-0
    муматор18 Июл 2022 в 22:30
    вот если бы наоборот - 800 000 штрафов, тогда, глядишь, и задумаются.
    +0-0
    LiChaBaTa18 Июл 2022 в 22:29
    Государство реально впало в ступор от этого электротранспорта. В Японии давно вопросы решены. В других странах тоже. Только у нас реальные импотенты руководят такими вопросами.
    +0-0
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