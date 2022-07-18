Нарушители на двух колёсах. Пользователи кикшеринга в Петербурге наездили на тысячи штрафов

С начала сезона арендаторы электросамокатов в Петербурге получили от кикшеринговых компаний 800 тыс. предупреждений о недопустимости нарушения правил использования. Об этом 18 июля сообщил заместитель председателя городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.
«Две тысячи штрафов было вынесено, аккаунты порядка 800–900 пользователей были заблокированы», — уточнил Ваньчков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Среди основных нарушений, жалобы на которые получают кикшеринги, Ваньчков назвал катание вдвоем, парковку электросамокатов на тротуаре, остановках общественного транспорта и в других местах, где они мешают проходу, а также слишком быструю езду, которая создает угрозу для других участников движения.
Чиновник подчеркнул, что электросамокат — это транспорт, который «никто пока не может контролировать», поскольку его статус не определен в ПДД. Пока в правила не внесены соответствующие поправки, власти не могут привлекать самокатчиков к ответственности за нарушения, отсекать от катания несовершеннолетних и т.д.
ГИБДД планирует урегулировать статус электросамокатов до конца 2022 года.
В ночь на 18 июля в Петербурге молодого человека на электросамокате сбил автомобиль. Самокатчик переезжал пешеходный переход, когда машины уже начали движение. С места аварии его госпитализировали в состоянии комы.