Самокатчик на Московском решил срезать, пока машины стоят на светофоре, и попал прямо под колеса

Короткий путь привел молодого человека на самокате к коме. ДТП, произошедшее ночью 18 июля в Московском районе Петербурга, попало на камеру видеонаблюдения.
Видео: «Дорожный инспектор»
По предварительным данным, около 00:15 у дома 105 по Московскому проспекту 44-летний водитель автомобиля Ford на регулируемом пешеходном переходе сбил 23-летнего гражданина Узбекистана, сообщает «Дорожный инспектор». На записи с камеры видно, что машины стояли перед «зеброй» у Московских ворот в ожидании зеленого сигнала светофора. В этот момент с противоположной стороны улицы дорогу начал переезжать самокатчик, при этом срезав часть пути по проезжей части. Когда он выехал на переход перед машинами, те уже начали движение, и парень угодил прямо под колеса внедорожника.
В результате ДТП самокатчик получил тяжелые травмы. В больницу его доставили в состоянии комы, пишет «Дорожный инспектор».