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    Самокатчик на Московском решил срезать, пока машины стоят на светофоре, и попал прямо под колеса

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    Короткий путь привел молодого человека на самокате к коме. ДТП, произошедшее ночью 18 июля в Московском районе Петербурга, попало на камеру видеонаблюдения.

    Видео: «Дорожный инспектор»

    По предварительным данным, около 00:15 у дома 105 по Московскому проспекту 44-летний водитель автомобиля Ford на регулируемом пешеходном переходе сбил 23-летнего гражданина Узбекистана, сообщает «Дорожный инспектор». На записи с камеры видно, что машины стояли перед «зеброй» у Московских ворот в ожидании зеленого сигнала светофора. В этот момент с противоположной стороны улицы дорогу начал переезжать самокатчик, при этом срезав часть пути по проезжей части. Когда он выехал на переход перед машинами, те уже начали движение, и парень угодил прямо под колеса внедорожника.

    В результате ДТП самокатчик получил тяжелые травмы. В больницу его доставили в состоянии комы, пишет «Дорожный инспектор».

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    Комментарии 10

    Maik518 Июл 2022 в 16:36
    На жёлтый заканчивал самокатчик?
    На записи не видно свветофора.
    +0-0
    Mr.Long18 Июл 2022 в 16:13
    Искренне жаль водителя.
    +0-0
    hal900018 Июл 2022 в 16:12
    Интересно окончание истории...)...самокатчик это по сути пешеход...который не имеет права двигаться по проезжей части...но сбит он был на переходе..тоесть виноват водитель авто..одновременно камера показывает что самокатчик (пешеход) двигался не по переходу..тоесть виноват самокатчик(пешеход)
    +0-0
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