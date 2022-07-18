Экс-начальника петербургского главка Умнова оставили под арестом

Мосгорсуд оставил в силе арест помощника министра внутренних дел России и бывшего начальника полицейского главка Петербурга Сергея Умнова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Его защита просила изменить решение Басманного суда.
Как пишет 18 июля «Коммерсант», адвокаты настаивали на отсутствии доказательств причастности Умнова к инкриминируемым ему деяниям. По данным защиты, через Фонд содействия программам ГУВД генерал-лейтенант получил единственный подарок — «Тойоту Камри», которую купили в благодарность за услугу автомобильные эксперты. Шесть лет назад Умнов разрешил им сверять номера машин перед постановкой на учет в ГИБДД.
Аргументы суд не убедили. Умнов останется под стражей до 5 сентября.
Напомним, по версии следствия, Умнов был корыстно заинтересован в средствах фонда. Были арестованы и другие фигуранты — экс-руководитель юротдела ГИБДД Елена Копьёва, замначальника по тылу ГУ МВД Петербурга и Ленобласти Иван Абакумов и начальник регионального УГИБДД Алексей Семёнов.
Подробнее о деле читайте в нашем материале.