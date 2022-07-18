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    Экс-начальника петербургского главка Умнова оставили под арестом

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    Мосгорсуд оставил в силе арест помощника министра внутренних дел России и бывшего начальника полицейского главка Петербурга Сергея Умнова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Его защита просила изменить решение Басманного суда.

    Как пишет 18 июля «Коммерсант», адвокаты настаивали на отсутствии доказательств причастности Умнова к инкриминируемым ему деяниям. По данным защиты, через Фонд содействия программам ГУВД генерал-лейтенант получил единственный подарок — «Тойоту Камри», которую купили в благодарность за услугу автомобильные эксперты. Шесть лет назад Умнов разрешил им сверять номера машин перед постановкой на учет в ГИБДД.

    Аргументы суд не убедили. Умнов останется под стражей до 5 сентября.

    Напомним, по версии следствия, Умнов был корыстно заинтересован в средствах фонда. Были арестованы и другие фигуранты — экс-руководитель юротдела ГИБДД Елена Копьёва, замначальника по тылу ГУ МВД Петербурга и Ленобласти Иван Абакумов и начальник регионального УГИБДД Алексей Семёнов.

    Подробнее о деле читайте в нашем материале.

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    Комментарии 1

    VKuser36010352118 Июл 2022 в 18:31
    Среди многих полицейских Умнов один их самых честных и справедливых. Работая в такой системе сложно остаться чистеньким и не запятнаным. Я это к тому, что можно накопать на каждого полицейского статью уголовного кодекса. Давайте тогда пол гос думы посадим за коррумпированность и материальную заинтересованность в лобировании того или иного закона. На слуху сразу всплывает семья Арашуков из Сената Вали Матвиенко. Все работают за деньги и если у кого то есть заинтересованность в получении каких нибудь плюшек на работе, то каждый урвёт свой кусок. Я это к тому, что Умнов ни кого не обворовал и ничего фактически не украл. Даже если у него и была такая возможность получить от фонда камри, то почему бы и нет. Он столько сделал для ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, что это не сравнится с этой полученной машиной. Очень жаль мужика, что на старости лет его так публично унизили возбудив дело аж против помощника министра МВД. Держись Сергей Павлович, весь Питер за Вас! !!
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