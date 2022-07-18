Главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России. Газа в нем нет

Главы МИД стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России. Об этом 18 июля заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.
По его словам, этот пакет не содержит новых ограничений на поставки энергоносителей из РФ и не затрагивает Газпромбанк. При этом санкции касаются ограничения на госзакупки и прием депозитов, запрет на бухгалтерские услуги, аудит, торговлю золотом и товарами двойного назначения.
Кроме того, он сообщил, что санкции будут введены в отношении 48 физических лиц, в том числе одного из вице-премьеров и региональных политиков. Также под ограничения попадут 9 организаций.
Ранее немецкая газовая копания Uniper предупредила клиентов о возможном росте цен на фоне сокращения поставок газа из России. Накануне глава МВД Германии допустила, что из-за ситуации с ценами на энергоносители в стране могут начаться протесты.
Венгрия является одной из стран Евросоюза, которая последовательно выступала против санкций в отношении российского газа.
В начале июня ЕС утвердил шестой пакет санкций в отношении РФ, он, в том числе, включает эмбарго на нефть, перевозимую по морю.