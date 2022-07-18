Главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России. Газа в нем нет

По его словам, этот пакет не содержит новых ограничений на поставки энергоносителей из РФ и не затрагивает Газпромбанк. При этом санкции касаются ограничения на госзакупки и прием депозитов, запрет на бухгалтерские услуги, аудит, торговлю золотом и товарами двойного назначения.

Главы МИД стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России. Об этом 18 июля заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС .

Кроме того, он сообщил, что санкции будут введены в отношении 48 физических лиц, в том числе одного из вице-премьеров и региональных политиков. Также под ограничения попадут 9 организаций.

Ранее немецкая газовая копания Uniper предупредила клиентов о возможном росте цен на фоне сокращения поставок газа из России. Накануне глава МВД Германии допустила, что из-за ситуации с ценами на энергоносители в стране могут начаться протесты.



Венгрия является одной из стран Евросоюза, которая последовательно выступала против санкций в отношении российского газа.

