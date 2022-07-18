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    Немецкая Uniper предупредила клиентов о возможном росте цен и начала брать газ из своих хранилищ

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    Германская газовая копания Uniper стала отбирать газ из своих хранилищ, а также предупредила клиентов о возможном росте цен. Это происходит на фоне сокращения поставок газа из России. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба компании.

    «В настоящее время Uniper расплачивается за нехватку газа в Германии из-за сокращения поставок из России. Чтобы <…> выполнить контракты на поставку нашим клиентам, мы вынуждены принять меры», — заявил гендиректор Uniper Клаус-Дитер Маубах.

    Как говорится в заявлении компании, переговоры с правительством Германии о стабилизации положения Uniper продолжаются. Компания уже исчерпала существующую кредитную линию от государства в размере 2 млрд евро и подала заявку на продление.

    «Газпром» ранее заявил об остановке одного из компрессоров «Северного потока» из-за несвоевременного ремонта агрегатов Siemens. Это привело к сокращению прокачки газа через «Северный поток» на 40%. В немецкой компании объяснили задержку санкциями против России, затрудняющими доставку турбины из Канады в Россию. Но потом Германии и Канаде удалось достигнуть договоренности в виде исключения.

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