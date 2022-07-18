Немецкая Uniper предупредила клиентов о возможном росте цен и начала брать газ из своих хранилищ

Германская газовая копания Uniper стала отбирать газ из своих хранилищ, а также предупредила клиентов о возможном росте цен. Это происходит на фоне сокращения поставок газа из России. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба компании.
«В настоящее время Uniper расплачивается за нехватку газа в Германии из-за сокращения поставок из России. Чтобы <…> выполнить контракты на поставку нашим клиентам, мы вынуждены принять меры», — заявил гендиректор Uniper Клаус-Дитер Маубах.
Как говорится в заявлении компании, переговоры с правительством Германии о стабилизации положения Uniper продолжаются. Компания уже исчерпала существующую кредитную линию от государства в размере 2 млрд евро и подала заявку на продление.