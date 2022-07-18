Могут стать агрессивными и не только. Петербуржцам рассказали, почему не нужно подкармливать диких животных

Петербуржцы нередко встречают в черте города животных — 18 июля, например, у ТЭЦ на Софийской улице заметили лиса. Однако подкармливать и вообще как-либо беспокоить лесных гостей не надо, предупреждают в пресс-службе управления Росприроднадзора по СЗФО.
Во-первых, человеческая еда может нанести животному травмы. Во-вторых, оно может привыкнуть, что его угощают, и будет специально выходить к человеку за пищей, а потом и вовсе проявлять агрессию к тому, кто ничего вкусного не принес.
«Даже безобидные с виду дикие животные могут нанести вред здоровью человека, потому что могут быть переносчиками различных инфекций. Например, белки чаще всего переносят вирусы бешенства, геморрагической лихорадки, лептоспироза, туляремии», — добавляют в ведомстве.
Иногда оставить лакомства для животных можно и неосознанно — например, если не убрать за собой мусор после пикника. Это может спровоцировать дикого зверя, и далеко не всегда безобидного. Иногда близко к человеческому жилью подходят и медведи, и непременно вернутся, если однажды найдут на свалке что-то съестное.
Рекомендации просты: диких животных не кормить, а мусор возле дома и после отдыха на природе тщательно убирать.
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