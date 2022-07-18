Могут стать агрессивными и не только. Петербуржцам рассказали, почему не нужно подкармливать диких животных

Петербуржцы нередко встречают в черте города животных — 18 июля, например, у ТЭЦ на Софийской улице заметили лиса. Однако подкармливать и вообще как-либо беспокоить лесных гостей не надо, предупреждают в пресс-службе управления Росприроднадзора по СЗФО.



Во-первых, человеческая еда может нанести животному травмы. Во-вторых, оно может привыкнуть, что его угощают, и будет специально выходить к человеку за пищей, а потом и вовсе проявлять агрессию к тому, кто ничего вкусного не принес.

