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    Грузовик на «Нарве» сбил лося. Результат закономерен

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    Смертельное для животного ДТП произошло минувшей ночью в Кингисеппском районе Ленинградской области.

    По предварительной информации, 14 июля около часа на 127-м километре трассы «Нарва», на неосвещённом участке, мужчина на тягаче Mercedes совершил наезд на лося, сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

    Животное погибло на месте. Машина получила небольшие повреждения.

    За последние дни участились сообщения о появлении лосей на дорогах, в том числе в Петербурге. 29 июня лось погиб на КАД. Северо-Западное управление Росприроднадзора поясняет, что животные стали выходить на проезжую часть, чтобы спастись от насекомых.

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