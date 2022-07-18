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    Путин рассказал, что не так с бедностью в России

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    Темпы снижения бедности в России недостаточно высоки. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «В 2017 году число граждан, находившихся в такой ситуации, составляло 12,9 процента. По итогам прошлого года этот уровень снизился до одиннадцати процентов. Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость очевидно недостаточны», — заявил президент.

    Он также отметил, что даже в нынешних условиях, когда инфляция очень высока, продолжает ставить задачи по снижению уровня бедности и неравенства в стране.

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