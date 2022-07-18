Путин рассказал, что не так с бедностью в России

Темпы снижения бедности в России недостаточно высоки. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.



«В 2017 году число граждан, находившихся в такой ситуации, составляло 12,9 процента. По итогам прошлого года этот уровень снизился до одиннадцати процентов. Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость очевидно недостаточны», — заявил президент.

Он также отметил, что даже в нынешних условиях, когда инфляция очень высока, продолжает ставить задачи по снижению уровня бедности и неравенства в стране.