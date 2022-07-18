Эксперт назвал возможную причину падения вертолета Ми-8 под Гатчиной

Жесткая посадка вертолета Ми-8 в Гатчинском районе Ленобласти могла произойти из-за отказа системы управления воздушным судном. Такое предположение сделал заслуженный пилот России Вадим Базыкин.
«Либо произошла потеря связи между кабиной и винтами, либо что-то попало в хвостовой винт. Выбраться из такого положения на малой высоте очень сложно. Летчику нужно дернуть ручку от себя и набрать скорость не меньше 70–80 километров в час, но в этом случае машину будет кренить», — сказал он 47news, оценив видео инцидента, снятое очевидцами.
«Фонтанка» писала, что около полудня 18 июля у коттеджного поселка «Горки-Лэнд» в Веревском поселении совершил жесткую посадку учебный вертолет Росгвардии. Никто не погиб, разрушений на земле нет. ЧП попало на видео. Причины произошедшего будет устанавливать комиссия.