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    Вспахал винтом землю. Падение вертолета под Гатчиной попало на видео

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    Перед жесткой посадкой у Гатчины учебный вертолет Росгвардии закрутило в воздухе. Это хорошо видно на кадрах, которые успели сделать очевидцы 18 июля. Видео публикуют 47news.

    47news.ru

    Падение вертолета сняли жители коттеджного поселка «Горки-Лэнд», наблюдавшие за его странным полетом прямо из-за своего забора. На их глазах аппарат потерял управление и медленно приземлился на бок, вспахав землю винтом.

    Как сообщили в компании ООО «Лэндкей», застройщике коттеджного поселка «Горки-Лэнд», вертолет упал в поле в километре от жилых домов.

    «Никаких разрушений застроек нет. Вертолет упал на территорию, где еще не продавались участки, а только планируется застройка. Наши сотрудники только вернулись с места», — добавила собеседница.

    Ранее в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии рассказали, что вертолет совершил жесткую посадку во время учебно-тренировочного полета. Никто в результате ЧП не пострадал.

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