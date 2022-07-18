Вспахал винтом землю. Падение вертолета под Гатчиной попало на видео

Перед жесткой посадкой у Гатчины учебный вертолет Росгвардии закрутило в воздухе. Это хорошо видно на кадрах, которые успели сделать очевидцы 18 июля. Видео публикуют 47news.

Падение вертолета сняли жители коттеджного поселка «Горки-Лэнд», наблюдавшие за его странным полетом прямо из-за своего забора. На их глазах аппарат потерял управление и медленно приземлился на бок, вспахав землю винтом.

Как сообщили в компании ООО «Лэндкей», застройщике коттеджного поселка «Горки-Лэнд», вертолет упал в поле в километре от жилых домов.