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    На голубом вертолете, завалившемся под Гатчиной, летели бойцы Росгвардии

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    Вертолет, который очевидцы заметили в поле у Гатчины, принадлежит Северо-Западному округу Росгвардии. Бойцы совершали учебный полет. Об этом 18 июля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Выполняя учебно-тренировочный полет, вертолет совершил жесткую посадку. По предварительным данным, погибших нет. Разрушений на земле тоже нет», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

    Ранее сообщалось, что перевернутый вертолет обнаружили рядом с коттеджным поселком «Горки Лэнд». Позднее очевидцы опубликовали видео его падения.

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