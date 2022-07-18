На голубом вертолете, завалившемся под Гатчиной, летели бойцы Росгвардии

Вертолет, который очевидцы заметили в поле у Гатчины, принадлежит Северо-Западному округу Росгвардии. Бойцы совершали учебный полет. Об этом 18 июля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Выполняя учебно-тренировочный полет, вертолет совершил жесткую посадку. По предварительным данным, погибших нет. Разрушений на земле тоже нет», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Ранее сообщалось, что перевернутый вертолет обнаружили рядом с коттеджным поселком «Горки Лэнд». Позднее очевидцы опубликовали видео его падения.