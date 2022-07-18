Очевидцы: Под Гатчиной упал вертолет с красной звездой

Вертолет совершил жесткую посадку в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом 18 июля сообщил читатель «Фонтанки».
По данным областного портала 47news со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел рядом с коттеджным поселком «Горки Лэнд» в первом часу дня. На вертолет нанесена военная атрибутика, в том числе красная звезда. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Очевидцы говорят о том, что летчики живы, а вертолет мог лететь с аэродрома в Пушкине.
Как рассказал изданию глава администрации Веревского поселения Сергей Ковыляк, его сотрудник выехал на место, однако подробную информацию чиновник давать отказался, сославшись на то, что вертолёт не гражданский. «Самое главное, что жертв нет, пожара тоже не было», — сказал он.