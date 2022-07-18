СК возбудил дело о халатности после суицида проректора вуза, которого подозревали в торговле наркотиками

После суицида проректора Российской таможенной академии Залима Керефова, подозреваемого в торговле наркотиками, в подмосковном СИЗО возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом 18 июля сообщает ГСУ СК по Московской области.



По данным ведомства, тело проректора обнаружили 16 июля в одиночной камере. «По данному факту следственным отделом по г. Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 293 УК РФ)», — говорится в сообщении.

