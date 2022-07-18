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    СК возбудил дело о халатности после суицида проректора вуза, которого подозревали в торговле наркотиками

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    После суицида проректора Российской таможенной академии Залима Керефова, подозреваемого в торговле наркотиками, в подмосковном СИЗО возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом 18 июля сообщает ГСУ СК по Московской области.

    По данным ведомства, тело проректора обнаружили 16 июля в одиночной камере. «По данному факту следственным отделом по г. Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 293 УК РФ)», — говорится в сообщении.

    Уже допрошены сотрудники СИЗО, назначена судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и почерковедческая экспертизы.

    «Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление должностного лица, допустившего халатность», — добавили в СК.

    Адвокат найденного мертвым проректора Таможенной академии Керефова рассказал РБК, что «не видит смысла» в суициде своего подзащитного. Защитник добавил, что намерен разобраться в обстоятельствах смерти.

    «Вполне вменяемый, здоровый, крепкий. Он сотрудничал со следствием, мог рассчитывать на минимальное наказание», — сказал адвокат Алексей Цыганов.

    Накануне стало известно, что проректор Российской таможенной академии Залим Керефов покончил с собой в одиночной камере подмосковного СИЗО.

    СК считает, что проректор Таможенной академии продавал наркотики через даркнет.

    О задержании Керефова стало известно во вторник, 5 июля. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что это произошло в рабочем кабинете проректора, а в ходе обысков якобы изъяли несколько килограммов «синтетики». Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

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