СК возбудил дело о халатности после суицида проректора вуза, которого подозревали в торговле наркотиками

После суицида проректора Российской таможенной академии Залима Керефова, подозреваемого в торговле наркотиками, в подмосковном СИЗО возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом 18 июля сообщает ГСУ СК по Московской области.
По данным ведомства, тело проректора обнаружили 16 июля в одиночной камере. «По данному факту следственным отделом по г. Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 293 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Уже допрошены сотрудники СИЗО, назначена судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и почерковедческая экспертизы.
«Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление должностного лица, допустившего халатность», — добавили в СК.
Адвокат найденного мертвым проректора Таможенной академии Керефова рассказал РБК, что «не видит смысла» в суициде своего подзащитного. Защитник добавил, что намерен разобраться в обстоятельствах смерти.
«Вполне вменяемый, здоровый, крепкий. Он сотрудничал со следствием, мог рассчитывать на минимальное наказание», — сказал адвокат Алексей Цыганов.
Накануне стало известно, что проректор Российской таможенной академии Залим Керефов покончил с собой в одиночной камере подмосковного СИЗО.