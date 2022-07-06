СК: Задержанный проректор Таможенной академии продавал наркотики через даркнет

«По данным следствия, обвиняемый приобрел наркотическое вещество в размере 2 килограммов, затем, расфасовав его на более мелкие объемы, осуществлял продажу наркотиков через даркнет», — сказано в публикации.

В СК отметили, что обнаружили семь закладок с наркотиками, ссылки на которые нашли в компьютере Керефова.

Кроме того, утверждается, что оперативникам и следователям удалось установить место производства наркотиков, сейчас его осматривают правоохранители. Устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к производству запрещенного и работе нарколаборатории, в том числе «другие сотрудники академии из руководящего звена, которым обвиняемый предоставлял наркотик для употребления».



О задержании Керефова стало известно во вторник. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что это произошло в рабочем кабинете проректора, а в ходе обысков якобы изъяли несколько килограммов «синтетики». Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

