    Пробки

    4/10

    usd58.51eur60.16
    ТЕМА ДНЯ

    Дело трех генералов

    За что хотят арестовать УмноваРаспродажа в ИКЕАПогода в ПетербургеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    СК: Задержанный проректор Таможенной академии продавал наркотики через даркнет

    2994
    7 комментариев

    Сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение проректору — директору центра информационных технологий Российской таможенной академии Залиму Керефову в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба ведомства.

    «По данным следствия, обвиняемый приобрел наркотическое вещество в размере 2 килограммов, затем, расфасовав его на более мелкие объемы, осуществлял продажу наркотиков через даркнет», — сказано в публикации.

    В СК отметили, что обнаружили семь закладок с наркотиками, ссылки на которые нашли в компьютере Керефова.

    Кроме того, утверждается, что оперативникам и следователям удалось установить место производства наркотиков, сейчас его осматривают правоохранители. Устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к производству запрещенного и работе нарколаборатории, в том числе «другие сотрудники академии из руководящего звена, которым обвиняемый предоставлял наркотик для употребления».

    О задержании Керефова стало известно во вторник. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что это произошло в рабочем кабинете проректора, а в ходе обысков якобы изъяли несколько килограммов «синтетики». Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 7

    Комментарии
    7

    Новости компаний

    close
    close