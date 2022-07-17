Задержанного в Пулково экс-замдиректора Фонда помощи обманутым дольщикам Ленобласти приземлили в СИЗО

Красногвардейский райсуд Петербурга определился с мерой пресечения для бывшего заместителя Фонда помощи обманутым дольщикам Ленинградской области. Как и экс-начальник, Денис Чибисов проведёт остаток лета в камере.
Следственный комитет Ленобласти
Чибисов заключён под стражу до пятого сентября, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 17 июля. В областном комитете уточнили, что ему предъявлено обвинение в растрате и четырех эпизодах коммерческого подкупа — всё группой лиц и по предварительному сговору.
В материалах дела сказано, что генеральный директор Фонда Александр Горшенев вместе со своим замом Чибисовым и другими соучастниками обеспечил заключение договоров с фирмами по заведомо завышенной стоимости. На бумаге проектно-изыскательные работы стоили порядка 100 миллионов рублей, на деле стоимость выполненного не превышала 36 миллионов.
Фигурантам вменяют растрату не менее 56 миллионов рублей из субсидии почти в два миллиарда, выделенной из федерального и областного бюджетов на достройку домов.
Чибисова задержали в Пулково 14 июля, на выходе из зоны прилёта. По предварительным данным, он вернулся из Турции. Горшенев к этому времени уже был арестован. В отличие от заместителя, вину он не признал.