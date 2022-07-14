С самолета — в СК. Задержан замдиректора Фонда помощи обманутым дольщикам Ленобласти

В Пулково, прямо на выходе из зоны прилета, задержали замдиректора Фонда помощи обманутым дольщикам Ленобласти. Ему вменяют коммерческий подкуп, а также растрату 56 миллионов рублей.

Как пишет 14 июля 47news, речь идет о Денисе Чибисове, который, по предварительным данным, вернулся из Турции. Также предположительно арестованы его машины — «Порш Кайен» и «Мерседес Гелендваген» — и две квартиры.

По данным Следственного комитета, в 2020–2021 годах подозреваемые «организовали и обеспечили заключение договоров с рядом коммерческих организаций на выполнение проектно-изыскательских работ по заведомо завышенной стоимости в размере около 100 млн рублей». Часть работ якобы выполнили с первоначальной проектной документацией, подготовленной в 2016–2017 годах, поэтому по факту они стоили около 36 миллионов.