С самолета — в СК. Задержан замдиректора Фонда помощи обманутым дольщикам Ленобласти

В Пулково, прямо на выходе из зоны прилета, задержали замдиректора Фонда помощи обманутым дольщикам Ленобласти. Ему вменяют коммерческий подкуп, а также растрату 56 миллионов рублей.
Как пишет 14 июля 47news, речь идет о Денисе Чибисове, который, по предварительным данным, вернулся из Турции. Также предположительно арестованы его машины — «Порш Кайен» и «Мерседес Гелендваген» — и две квартиры.
По данным Следственного комитета, в 2020–2021 годах подозреваемые «организовали и обеспечили заключение договоров с рядом коммерческих организаций на выполнение проектно-изыскательских работ по заведомо завышенной стоимости в размере около 100 млн рублей». Часть работ якобы выполнили с первоначальной проектной документацией, подготовленной в 2016–2017 годах, поэтому по факту они стоили около 36 миллионов.
На завершение объектов незавершенного долевого строительства в Ленобласти из федерального и регионального бюджетов была выделена субсидия — более 1,9 миллиарда рублей. В ее рамках и шли работы.
Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого. Арестованы также его расчетные счета.
Ранее после обысков в Фонде помощи обманутым дольщикам Ленобласти были задержаны его экс-директор Александр Горшенев и начальник отдела закупок Виктор Никитин.
По данным 47news, в деле фигурируют два жилых комплекса — «Шотландия» и «Щегловская усадьба». Обыски прошли также в строительных компаниях, бывших на подряде у фонда.