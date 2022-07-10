Суд арестовал экс-директора Фонда помощи обманутым дольщикам Ленобласти

Красногвардейский районный суд Петербурга арестовал экс-директора Фонда помощи обманутым дольщикам Ленобласти Алексея Горшенева. Решение вынесено 10 июля.
Горшенев вину не признал. Он останется под стражей до 4 сентября, уточнили в Объединённой пресс-службе судов.
Горшеневу вменяют растрату в 56 млн рублей. Также его обвиняют в коммерческом подкупе. По данным 47news, в деле фигурируют два жилых комплекса — «Шотландия» и «Щегловская усадьба». Обыски прошли также в строительных компаниях, бывших на подряде у фонда.