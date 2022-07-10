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    Суд арестовал экс-директора Фонда помощи обманутым дольщикам Ленобласти

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    1 комментарий

    Красногвардейский районный суд Петербурга арестовал экс-директора Фонда помощи обманутым дольщикам Ленобласти Алексея Горшенева. Решение вынесено 10 июля.

    Горшенев вину не признал. Он останется под стражей до 4 сентября, уточнили в Объединённой пресс-службе судов.

    Горшеневу вменяют растрату в 56 млн рублей. Также его обвиняют в коммерческом подкупе. По данным 47news, в деле фигурируют два жилых комплекса — «Шотландия» и «Щегловская усадьба». Обыски прошли также в строительных компаниях, бывших на подряде у фонда.

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    27581205210 Июл 2022 в 16:22
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номе.р моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
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