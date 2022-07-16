Это не то, о чем вы подумали. На Типанова встал голубой автобус, а рядом лежал огнетушитель

Подозрительную картину наблюдали горожане в Московском районе Петербурга 16 июля. Голубой автобус встал с открытым моторным отсеком, а рядом лежал огнетушитель.
Читатель «Фонтанки» Игорь
После четырех транспортных пожаров читатели «Фонтанки» увидели намёк на пятую жертву огня.
По информации нашего издания, сегодня на улице Типанова у автобуса марки Volgabus (перевозчик «Вест-Сервис) лопнул шланг охлаждающей жидкости, а огнетушитель водитель положил, чтобы обозначить знак аварийной остановки.
Напомним, ранее у «Вест-Сервиса» возникли проблемы со своевременной поставкой автобусов «Волгабас» от аффилированного производителя. Из-за этого на 88 маршрутах компании еще несколько месяцев будут ездить 380 ЛиАЗов 2015-2020 годов выпуска.