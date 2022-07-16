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    Это не то, о чем вы подумали. На Типанова встал голубой автобус, а рядом лежал огнетушитель

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    17 комментариев

    Подозрительную картину наблюдали горожане в Московском районе Петербурга 16 июля. Голубой автобус встал с открытым моторным отсеком, а рядом лежал огнетушитель.

    Читатель «Фонтанки» Игорь

    После четырех транспортных пожаров читатели «Фонтанки» увидели намёк на пятую жертву огня.

    По информации нашего издания, сегодня на улице Типанова у автобуса марки Volgabus (перевозчик «Вест-Сервис) лопнул шланг охлаждающей жидкости, а огнетушитель водитель положил, чтобы обозначить знак аварийной остановки.

    Напомним, ранее у «Вест-Сервиса» возникли проблемы со своевременной поставкой автобусов «Волгабас» от аффилированного производителя. Из-за этого на 88 маршрутах компании еще несколько месяцев будут ездить 380 ЛиАЗов 2015-2020 годов выпуска.

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    Комментарии 17

    hal900016 Июл 2022 в 23:26
    шланг чето подозрительно..)..как он может лопнуть??..так то эти автобусы в любом случае комфортнее всяких пазиков тэшек всяких газелей..мерседесов с пластиковыми сиденьями..и прочими шахид мобилями..единственные из тэшек мне нравились форды..у них мягкие сиденья мягкая подвеска..зачем их убрали..помню они ходили до Пушкина..потом поставили на маршрут мерсы..я то думал мерсы это ого го..а они с пластиковыми сиденьями..жесть вообще..че это зап меср..смех один..))
    +0-0
    Pe⁴alno16 Июл 2022 в 23:14
    когда , когда же ??? Бастрыкин достанет лупу из широких штанин и посмотрит в экран транспортной реформы , кто сколько украл и насколько озолотиться успел из госуслуг?
    +0-0
    Chanedraw16 Июл 2022 в 23:05
    А сколько аналогичных случаев было в прошлые годы? Может быть просто сейчас стали больше обращать внимание
    +0-0
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