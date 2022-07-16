Больше 50 тысяч зрителей ждут на концерте группы «Руки вверх» в Петербурге

На юбилейном концерте легендарной группы «Руки вверх» на «Газпром Арене» ждут свыше 50 тысяч зрителей. Об этом 16 июля «Фонтанке» рассказали организаторы.
Судя по сайту «Зенита», билеты на выступление еще остались, правда, только на верхний ярус.
Примерно похожее количество гостей видели на петербургском стадионе во время матча «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок. Игру посетили 55 608 человек. При этом на группу «Земляне», по некоторым данным, продали 130 тысяч билетов.
Концерт повлияет на движение общественного транспорта по Рюхиной улице и Яхтенной улице:
— автобус № 29 с 01:00 до 24:00 не будет делать заезд к набережной Гребного канала;
— автобусы № 112, 134А, 134Б с 17:00 до 23:00 будут следовать по ул. Савушкина без заезда на Яхтенную ул. и Приморский пр.
Начало концерта — в 20:00. Зрителей ждут 18 фур светового, звукового и технического оборудования, экран площадью 300 квадратных метров, 20 профессиональных танцоров и, конечно, знакомый с юных лет вокал Жукова.