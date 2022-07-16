    Пробки

    2/10

    usd57.83eur57.89
    Шойгу на УкраинеСпасти от НАТОДень открытых границОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    COVID-19

    Петербуржцев зовут ревакцинироваться от COVID-19, пока нет очередей

    5087
    20 комментариев

    Петербуржцы пока могут привиться от ковида без очередей, это поможет защититься от тяжелой версии инфекции и фатальных последствий, заявил глава комздрава Дмитрий Лисовец.

    Как он рассказал на своей странице «ВКонтакте» 16 июля, темпы вакцинации упали в несколько раз — в день прививаются всего примерно 3 тысячи человек. И у горожан пока есть возможность пройти процедуру в спокойном режиме.

    «Особенно важна вакцинация для групп риска — людей старше 60 лет и всех, кто страдает хроническими заболеваниями. Своевременно сделанная прививка защитит от тяжёлого течения заболевания и поможет сохранить жизнь», — объяснил Лисовец.

    Для взрослых работает 181 пункт, детей ждут 92. По-прежнему действуют 5 мобильных точек. В запасе 407 тысяч доз.

    Как писала «Фонтанка», в Петербурге жители катастрофически теряют иммунитет к COVID-19 — защита переболевших и привитых заметно ослабела. Губернатор Александр Беглов рекомендовал носить маски в общественных местах и приходить на ревакцинацию.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 20

    27564809316 Июл 2022 в 16:25
    Наверное все в курсе, что после прививки вы являетесь так же носителем вируса, щас наколят людей, а потом будут орать что новая мутация вируса, вакцинированные и разонят эту дрянь, я извиняюсь за грубость в комментарии, но когда власти пишут что БУДЕТ НОВАЯ ВЕРСИЯ вируса, с точки зрения психологии, когда новости дают в виде якобы предсказаний - это точно спланированная тема) причем заранее, чтобы была новая версия ковида, нужны носители, который его и вколят
    +0-0
    Ivan Topor16 Июл 2022 в 16:11
    Снова ковидобесы начали активизироваться. Ну, оно понятно - Украина уже всем надоела, надо переключать повестку дня.
    +0-0
    fedorsmolov16 Июл 2022 в 15:27
    Всю Европу до талого прокололи и что?
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close
    close