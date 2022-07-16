Петербуржцев зовут ревакцинироваться от COVID-19, пока нет очередей

Петербуржцы пока могут привиться от ковида без очередей, это поможет защититься от тяжелой версии инфекции и фатальных последствий, заявил глава комздрава Дмитрий Лисовец.

Как он рассказал на своей странице «ВКонтакте» 16 июля, темпы вакцинации упали в несколько раз — в день прививаются всего примерно 3 тысячи человек. И у горожан пока есть возможность пройти процедуру в спокойном режиме.



«Особенно важна вакцинация для групп риска — людей старше 60 лет и всех, кто страдает хроническими заболеваниями. Своевременно сделанная прививка защитит от тяжёлого течения заболевания и поможет сохранить жизнь», — объяснил Лисовец.

