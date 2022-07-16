Окружили и оставили без футболки. Полиция показала, как между своими решают вопросы в Озерках

Второе уголовное дело возбуждено после переполоха в Озерках, где приятели решили у своего же отнять заработанное. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 июля.
предоставлено ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
«Оперативники установили, что непосредственно грабил 33-летний соотечественник потерпевшего. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж), а сам подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — уточнили в ведомстве.
В отношении группы поддержки возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Накануне в Озерках пятеро напали на своего земляка, с помощью бейсбольной биты и ножа разжились сумкой с 25 тысячами рублей, банковскими картами и двумя телефонами. Сцену увидел прохожий и сообщил в полицию. Обидчики попытались уехать на Volkswagen Polo, но были остановлены на проспекте Энгельса.