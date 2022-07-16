Свои напали с битой и ножом. После переполоха в Озерках возбуждено уголовное дело

После переполоха в Озерках, где мужчин уложили на асфальт, возбуждено уголовное дело о грабеже.
Как стало известно «Фонтанке» 16 июля, накануне в полицию обратился 32-летний приезжий из Таджикистана. У него состоялась неприятная встреча с земляками. Пятеро напали на одного, с помощью бейсбольной биты и ножа разжились сумкой с 25 тысячами рублей, банковскими картами и двумя телефонами. Сцену увидел прохожий и сообщил в полицию.
Был объявлен план «Перехват». Volkswagen Polo с агрессорами полиции удалось затормозить на проспекте Энгельса, рядом с метро «Озерки». Очевидцы сняли на видео финал задержания.