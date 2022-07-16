Судьбу Zara и IKEA в России прокомментировали в Минпромторге

Шведская сеть мебельных магазинов IKEA не заявляла о намерении продать российские активы, а Zara возвращаться пока не собирается. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
«Информации по возвращению Zara у нас нет. Но у нас есть желание помочь российским производителям активнее занять тот рынок, который прежде занимали коллеги из Inditex», — цитирует 16 июля Евтухова ТАСС.
А шведская IKEA, по его словам, пока не подтверждает, что собирается продавать свои торговые центры.
В начале марта сеть Inditex временно закрыла более 500 официальных магазинов Massimo Dutti, Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius на территории России и прекратила онлайн-продажи. В июне товары начали появляться в российских интернет-магазинах.
В отличие от них IKEA, которая с большим трудом распродает товары на последней распродаже, планирует после этого уйти из России.