В России могут отменить НДС на социально значимую продукцию

Российские власти обсуждают целесообразность отмены НДС на социально значимую продукцию. Об этом 16 июля сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
По его словам, возможность такого шага и его последствия сейчас оцениваются Минфином, Минпромторгом и Минэком.
«Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать — приведет ли это к снижению цен или нет», — говорит чиновник (цитата по ТАСС).
Он также отметил, что крупнейшие ретейлеры ранее добровольно решили ограничить повышение торговой наценки на социально значимые товары в пределах 5–10%.
В мае президент Владимир Путин заявил о необходимости поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян. Слабость спроса глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников называл главным риском восстановления экономики страны.