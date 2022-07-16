В России могут отменить НДС на социально значимую продукцию

Российские власти обсуждают целесообразность отмены НДС на социально значимую продукцию. Об этом 16 июля сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.



По его словам, возможность такого шага и его последствия сейчас оцениваются Минфином, Минпромторгом и Минэком.



«Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать — приведет ли это к снижению цен или нет», — говорит чиновник (цитата по ТАСС).

