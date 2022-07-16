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    В России могут отменить НДС на социально значимую продукцию

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    Российские власти обсуждают целесообразность отмены НДС на социально значимую продукцию. Об этом 16 июля сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

    По его словам, возможность такого шага и его последствия сейчас оцениваются Минфином, Минпромторгом и Минэком.

    «Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать — приведет ли это к снижению цен или нет», — говорит чиновник (цитата по ТАСС).

    Он также отметил, что крупнейшие ретейлеры ранее добровольно решили ограничить повышение торговой наценки на социально значимые товары в пределах 5–10%.

    В мае президент Владимир Путин заявил о необходимости поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян. Слабость спроса глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников называл главным риском восстановления экономики страны.

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