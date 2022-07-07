Решетников заявил, что ситуация в российской экономике складывается лучше прогнозов

В России ситуация с экономикой складывается лучше первоначальных оценок, однако главным риском остается слабость спроса. Об этом 7 июля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании совета Приволжского федерального округа, пишет «Интерфакс».



По словам министра, улучшилась ситуация на потребительском рынке, при этом говорить о стабилизации «пока рано». Кроме того, за счет принятых мер поддержки «чуть улучшилась» ситуация с импортом.

