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    Решетников заявил, что ситуация в российской экономике складывается лучше прогнозов

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    В России ситуация с экономикой складывается лучше первоначальных оценок, однако главным риском остается слабость спроса. Об этом 7 июля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании совета Приволжского федерального округа, пишет «Интерфакс».

    По словам министра, улучшилась ситуация на потребительском рынке, при этом говорить о стабилизации «пока рано». Кроме того, за счет принятых мер поддержки «чуть улучшилась» ситуация с импортом.

    «Остается главный риск для восстановления экономики — слабость спроса. Это подтверждает и дефляционный тренд в экономике и замедление кредитования», — сказал он.

    Скачок инфляции в России на прошлой неделе на 0,23 % Решетников объяснил индексацией тарифов ЖКХ. По его словам, если убрать регулируемые услуги, то можно заметить, что в стране «на достаточно ощутимом уровне» продолжилась дефляция.

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