Цены в России подскочили на 0,23% из-за роста тарифов ЖКХ

После нескольких недель дефляции и отсутствия изменений на прошлой неделе цены в России с 25 июня по 1 июля выросли на 0,23%. В Росстате объясняют это резким ростом стоимости услуг, прежде всего тарифов ЖКХ, которые ежегодно поднимают в июле. Так, 0,2% роста цен пришлись на первый день нового месяца.

«Совокупная доля наблюдаемых еженедельно услуг ЖКХ в структуре потребительских расходов домохозяйств составляет 5,133%. При этом тарифы на некоторые из услуг выросли на (+)4,00% — (+)5,24%. Кроме того, с 1 июля в отдельных субъектах зафиксировано увеличение тарифов на проезд в различных видах городского транспорта, а в среднем по России от (+)0,09% до (+)0,61%, и платы за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов — в среднем по стране на (+)0,67%», — сообщили в статистическом ведомстве 6 июля.

Также за неделю на 7,3% подорожали авиаперелеты эконом-классом. Стоимость услуг санаториев, домов отдыха и отдельных видов гостиниц прибавила от 0,16% до 1,47%.



Цены на продукты питания продолжают снижаться, в основном за счет сезонного снижения цен на овощи и фрукты. В целом они снизились на 3,8%, примерно как и неделей ранее. Больше всех подешевела капуста — на 13,8%. Из мяса сильнее всех подешевело куриное мясо — на 0,17%. Лидером подорожания среди продуктов стал маргарин (+0,47%).



Росстат отмечает практически нулевой рост цен среди непродовольственных товаров. Отдельные товары, такие как шампунь, туалетное мыло, зубные паста и щетка, подорожали на 0,4–0,5%.

