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    Зевака пытался лишить разбойника имущества. Как выглядел переполох в Озерках для очевидцев

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    Пока на проспекте Энгельса задерживали шестерых, зевака улучил момент и попытался стянуть телефон, который лежал на куртке с вещами нарушителей. Сотрудник ГИБДД свершиться новому преступлению не дал. Об этом «Фонтанке» рассказала очевидица.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
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    По словам горожанки, процедура поимки подозреваемых прошла очень корректно, «даже по отношению к задержанным».

    «Никакой агрессии и недопустимого поведения [не было]. Сотрудник вёл себя максимально вежливо. Это было нетипичное событие. Судя по реакции сотрудников ДПС, это не было для них рядовым событием, хотя слаженность их работы вызвала восхищение», – поделилась наша собеседница.

    Напомним, вечером пятницы для задержания шестерых подозреваемых в разбое был объявлен план «перехват», а затем перекрыт проспект Энгельса. Собралось много полицейских и зевак. По предварительным данным, мужчины избили человека, отобрали у него документы и скрылись, после чего на севере объявили план «Перехват».

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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