Зевака пытался лишить разбойника имущества. Как выглядел переполох в Озерках для очевидцев

Пока на проспекте Энгельса задерживали шестерых, зевака улучил момент и попытался стянуть телефон, который лежал на куртке с вещами нарушителей. Сотрудник ГИБДД свершиться новому преступлению не дал. Об этом «Фонтанке» рассказала очевидица.
По словам горожанки, процедура поимки подозреваемых прошла очень корректно, «даже по отношению к задержанным».
«Никакой агрессии и недопустимого поведения [не было]. Сотрудник вёл себя максимально вежливо. Это было нетипичное событие. Судя по реакции сотрудников ДПС, это не было для них рядовым событием, хотя слаженность их работы вызвала восхищение», – поделилась наша собеседница.
Напомним, вечером пятницы для задержания шестерых подозреваемых в разбое был объявлен план «перехват», а затем перекрыт проспект Энгельса. Собралось много полицейских и зевак. По предварительным данным, мужчины избили человека, отобрали у него документы и скрылись, после чего на севере объявили план «Перехват».