Несколько петербуржцев получили госнаграды. Среди них Эдита Пьеха и Сергей Макаров

Несколько петербуржцев, включая главу КГИОП Сергея Макарова и певицу Эдиту Пьеху, 15 июля были удостоены государственных наград. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на портале правовой информации.



Макаров получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, Пьеха – орден «За заслуги в культуре и искусстве». Также были отмечены: