Несколько петербуржцев получили госнаграды. Среди них Эдита Пьеха и Сергей Макаров

Несколько петербуржцев, включая главу КГИОП Сергея Макарова и певицу Эдиту Пьеху, 15 июля были удостоены государственных наград. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на портале правовой информации.
Макаров получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, Пьеха – орден «За заслуги в культуре и искусстве». Также были отмечены:
- член Санкт-Петербургского союза художников Александр Кондуров (орден Дружбы);
- старшие преподавательницы балетной академии имени Вагановой Галина Еникеева и Людмила Комолова (звание «Заслуженный работник культуры РФ»);
- старшая научная сотрудница павловского музея-заповедника Нина Стадничук (звание «Заслуженный работник культуры РФ»);
- заведующий кафедрой института истории и социальных наук РГПУ имени Герцена Алексей Воронцов (орден Дружбы);
- машинист тепловоза депо Санкт-Петербург – Варшавский Валерий Коновалов (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени);
- машинист паровоза депо Санкт-Петербург – Финляндский Александр Антонов (звание «Заслуженный работник транспорта РФ»);
- учительница школы №13 Невского района Санкт-Петербурга Надежда Любавская (звание «Заслуженный учитель РФ»).
Как писала «Фонтанка», награду получил также телеведущий Владимир Соловьев. За что его удостоили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, читайте в нашем материале.