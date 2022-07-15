Телеведущего Владимира Соловьева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин наградил телеведущего Владимира Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий документ 15 июля появился на официальном интернет-портале правовых документов.
«За большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях наградить <…> Соловьева Владимира Рудольфовича — ведущего программы группы ведущих творческо-производственного объединения "Россия-1"», — говорится в документе.
Накануне МВД РФ объявило журналиста Евгения Киселева* в розыск.