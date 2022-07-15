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    Телеведущего Владимира Соловьева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

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    25 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин наградил телеведущего Владимира Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий документ 15 июля появился на официальном интернет-портале правовых документов.

    «За большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях наградить <…> Соловьева Владимира Рудольфовича — ведущего программы группы ведущих творческо-производственного объединения "Россия-1"», — говорится в документе.

    Накануне МВД РФ объявило журналиста Евгения Киселева* в розыск.

    *Минюст РФ внёс Киселёва в реестр физических лиц — иностранных агентов. Также он включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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    Комментарии 25

    Ushat Pomoev15 Июл 2022 в 17:20
    Мда, как-то не ценит Рудольфыча высокое начальство.
    Поварам вон сходу Героев раздает (хоть и тайком), а тут...
    Нешто дружбу с Гусинским припомнили?
    +0-0
    tochilshik15 Июл 2022 в 17:03
    кукушка хвалит петуха.ничего не меняется.ну и откровенная компенсация потери недвижки в НАТО.
    +0-0
    vfhbr15 Июл 2022 в 16:56
    Это должно ему компенсировать виллу на острове Комо. А то он, сердешный, так горевал из-за потери своей недвижимости во вражеской Италии.
    +0-0
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