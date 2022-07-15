Замдиректора Фонда помощи обманутым дольщикам Ленобласти продлили задержание

Красногвардейский райсуд Петербурга на 72 часа продлил задержание Денису Чибисову, обвиняемому в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Судебное заседание отложили по ходатайству адвоката, сообщает 15 июля объединенная пресс-служба городских судов.
Вину Чибисов признал.
Накануне издание 47news сообщало о задержании замдиректора Фонда помощи обманутым дольщикам Ленобласти Дениса Чибисова. Сообщалось, что он проходит по делу о коммерческом подкупе, а также о растрате 56 миллионов рублей.
Ранее до 4 сентября был арестован экс-директор фонда Александр Горшенев. Также сообщалось о задержании начальника отдела закупок Виктора Никитина.
Подробнее о деле читайте в нашем материале.