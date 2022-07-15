Стало известно, какие новые санкции готов ввести Евросоюз против РФ

Европейский Союз вскоре должен предложить седьмой пакет санкций против России. Об этом 15 июля пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, новые санкции будут нацелены на российское золота и коснутся торговли техникой. Также в санкционный список планируется добавить более 50 человек и организаций.
Планируется, что санкции официально утвердят на следующей неделе.
Еще Еврокомиссия планирует скорректировать ограничительные меры, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия.
Накануне стало известно, что Минфин США разрешил ряд сделок с Россией. Исключение касается удобрений и продовольствия. Кроме того, из-под запрета выводятся лекарства и оборудование.