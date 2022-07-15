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    Стало известно, какие новые санкции готов ввести Евросоюз против РФ

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    Европейский Союз вскоре должен предложить седьмой пакет санкций против России. Об этом 15 июля пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным агентства, новые санкции будут нацелены на российское золота и коснутся торговли техникой. Также в санкционный список планируется добавить более 50 человек и организаций.

    Планируется, что санкции официально утвердят на следующей неделе.

    Еще Еврокомиссия планирует скорректировать ограничительные меры, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия.

    Накануне стало известно, что Минфин США разрешил ряд сделок с Россией. Исключение касается удобрений и продовольствия. Кроме того, из-под запрета выводятся лекарства и оборудование.

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