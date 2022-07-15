ЕК хочет ослабить санкции против России ради продовольствия

Еврокомиссия планирует в седьмом пакете санкций против России добавить запрет на импорт российского золота и скорректировать ограничительные меры, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия. Об этом 15 июля сообщает агентство Reuters.

Источник агентства назвал новый санкционный пакет «шестым с половиной» из-за небольшого количества вводимых ограничений.

Накануне стало известно, что Минфин США разрешил ряд сделок с Россией. Исключение касается удобрений и продовольствия. Кроме того, из-под запрета выводятся лекарства и оборудование.