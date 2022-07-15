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    Госдума утвердила нового вице-премьера. Им станет самый богатый министр Мантуров

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    В Госдуме утвердили кандидатуру Дениса Мантурова на пост нового вице-премьера. За действующего министра промышленности и торговли практически единогласно проголосовали 15 июля.

    394 депутата поддержали кандидатуру Мантурова, один — воздержался.

    В своём выступлении министр отметил, что благодаря вовремя принятым антикризисным мерам удалось избежать удара по экономике, а также «удержать промышленность от глубокой просадки».

    «Первоочередной задачей мы видим удовлетворение внутренних потребностей нашей экономики, но это не значит, что мы будем замыкаться в себе и не будем и наращивать наш экспортный потенциал, как раз наоборот, особенно с учётом договоров о взаимопроникновении на новые рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки», — сказал Мантуров.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков днем в пятницу заявил, что Владимир Путин уже сегодня может подписать указ о назначении Мантурова вице-премьером, если Дума одобрит его кандидатуру.

    53-летний Денис Мантуров занимает пост министра промышленности и торговли более 10 лет. В последние три года чиновник становился самым богатым министром.

    Ранее Владимир Путин увеличил число заместителей председателя правительства страны до 11.

    Согласно закону «О Правительстве Российской Федерации» вице-премьеры назначаются на должность президентом после утверждения Госдумой кандидатур, представленных премьер-министром. При этом президент не вправе отказаться назначить вице-премьером человека, чья кандидатура утверждена Госдумой. Представить парламенту своего кандидата в вице-премьеры глава правительства должен в течение недели со дня появления вакантной должности, после чего у Госдумы есть еще неделя на то, чтобы утвердить или отклонить кандидатуру.

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