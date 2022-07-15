Госдума утвердила нового вице-премьера. Им станет самый богатый министр Мантуров

В Госдуме утвердили кандидатуру Дениса Мантурова на пост нового вице-премьера. За действующего министра промышленности и торговли практически единогласно проголосовали 15 июля.
394 депутата поддержали кандидатуру Мантурова, один — воздержался.
В своём выступлении министр отметил, что благодаря вовремя принятым антикризисным мерам удалось избежать удара по экономике, а также «удержать промышленность от глубокой просадки».
«Первоочередной задачей мы видим удовлетворение внутренних потребностей нашей экономики, но это не значит, что мы будем замыкаться в себе и не будем и наращивать наш экспортный потенциал, как раз наоборот, особенно с учётом договоров о взаимопроникновении на новые рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки», — сказал Мантуров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков днем в пятницу заявил, что Владимир Путин уже сегодня может подписать указ о назначении Мантурова вице-премьером, если Дума одобрит его кандидатуру.
53-летний Денис Мантуров занимает пост министра промышленности и торговли более 10 лет. В последние три года чиновник становился самым богатым министром.
Ранее Владимир Путин увеличил число заместителей председателя правительства страны до 11.