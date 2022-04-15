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    Кабмин отчитался о доходах. Самым богатым в 2021 году стал глава Минпромторга Денис Мантуров

    1947
    6 комментариев

    Председатель правительства РФ Михаил Мишустин за минувший год заработал 18,3 млн рублей, тогда как его супруга — более 63 млн рублей. Об этом свидетельствует декларация о доходах, опубликованная 15 апреля на официальном сайте кабмина.

    Первый вице-премьер Андрей Белоусов, в свою очередь, получил 29,7 млн рублей, его жена — почти в четыре раза больше — 129,2 млн рублей.

    Самым богатым в правительстве среди министров оказался глава Минпромторга РФ Денис Мантуров (704,7 млн рублей). На втором месте — глава Минтранса Виталий Савельев (130,9 млн рублей) и глава Министерства энергетики Николай Шульгинов (124,6 млн рублей). Наименьшим оказался доход у министра просвещения Сергея Кравцова (9,6 млн рублей).

    Ранее «Фонтанка» писала, что президент России Владимир Путин, согласно декларации, официально заработал за 2021 год 10,202 млн рублей.

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    Комментарии (6)

    274431348
    каждому свое
    274431348
    каждому саое
    Вотэтода
    Неправильно, если Президент страны зарабатывает меньше министров. Как они вообще смеют так поступать.
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