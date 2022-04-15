Кабмин отчитался о доходах. Самым богатым в 2021 году стал глава Минпромторга Денис Мантуров

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин за минувший год заработал 18,3 млн рублей, тогда как его супруга — более 63 млн рублей. Об этом свидетельствует декларация о доходах, опубликованная 15 апреля на официальном сайте кабмина.



Первый вице-премьер Андрей Белоусов, в свою очередь, получил 29,7 млн рублей, его жена — почти в четыре раза больше — 129,2 млн рублей.



Самым богатым в правительстве среди министров оказался глава Минпромторга РФ Денис Мантуров (704,7 млн рублей). На втором месте — глава Минтранса Виталий Савельев (130,9 млн рублей) и глава Министерства энергетики Николай Шульгинов (124,6 млн рублей). Наименьшим оказался доход у министра просвещения Сергея Кравцова (9,6 млн рублей).

