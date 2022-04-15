Путин отчитался о своих доходах за 2021 год

Президент России Владимир Путин заработал за 2021 год 10,202 млн рублей. Декларация о доходах главы государства опубликована на сайте Кремля 15 апреля.



В собственности у Путина находится квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. В пользовании у президента еще одна квартира (153,7 кв. м) с гаражным местом (18 кв. м).



Официально автомобилей у президента три: две «Волги» (ГАЗ М21) и «Нива». Кроме того, Путин также владеет прицепом «Скиф».



По сравнению с 2020 годом доход президента вырос на 207,9 тыс. рублей.

